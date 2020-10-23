Бразилиа, , 08:35 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 24,8 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 октября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 24 858 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 5 323 630.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 497 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 155 900.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 779 295 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 24 818 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.