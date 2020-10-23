Барнаул, , 08:32 — REGNUM В Алтайском крае за два месяца прививочной кампании вакцинацию против гриппа прошли 38,3% жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

За счёт федерального бюджета прививки сделали 887 625 человек. Ещё 6818 человек привито за счёт личных средств или средств работодателей.

По состоянию на 22 октября в Алтайский край поступило 82% от заявленного количества вакцины «Совигрипп» для взрослых и 86% детской вакцины «Совигрипп».

С 12 по 18 октября в регионе было зарегистрировано 28,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Случаев заболевания гриппом не зафиксировано.

В краевом правительстве подчеркнули, что в рамках национального календаря профилактических прививок в текущем году процедуру пройдут 1 миллион 222 тысячи жителей края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе фиксируется большое число отказов родителей от прививок своих детей-школьников.

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