Алжир, , 08:32 — REGNUM За последние сутки на территории Алжира было выявлено 266 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщил представитель правительственного научного комитета страны по мониторингу распространения коронавируса Джамель Фурар.

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По его информации, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 55 357.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Алжире на сегодняшний день достигло 1888.

При этом уточняется, что в настоящее время 38 618 пациентов в стране вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Алжире за сутки было выявлено 252 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.