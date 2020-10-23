Ставрополь, , 08:33 — REGNUM Министерство здравоохранения Ставрополья направило в Арбитражный суд края иск к АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» ((КРЭТ, входит в состав госкорпорации «Ростех») из-за срыва сроков поставки части аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сумма исковых требований составляет почти 581 млн рублей, пишет ТАСС.

В апреле текущего года между минздравом Ставрополья и КРЭТ был заключен госконтракт, по которому концерн обязался поставить для медучреждений региона 312 аппаратов ИВЛ на сумму 580 млн 994 тыс. рублей. В компании заявили, что в период с 4 мая по 15 октября было отгружено 66 аппаратов, оставшиеся 246 аппаратов планируется поставить в ближайшее время.

«Концерн выражает свою озабоченность в части обращения в суд минздрава Ставропольского края при отсутствии правовых оснований для такого обращения», — отметили в пресс-службе КРЭТ.

Напомним, в марте этого года КРЭТ был выбран единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для закупок Минпромторгом России. Изначально министерство должно было закупить 5,7 тыс. аппаратов, позднее это число было увеличено до 6,7 тыс. Всего (с учетом закупок региональных минздравов и медучреждений) компания должна была в 2020 году поставить около 11 тыс. аппаратов.