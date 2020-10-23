Тбилиси, , 08:21 — REGNUM Пик распространения коронавируса в Грузии ожидается в середине ноября, и тогда число выявленных за сутки новых носителей коронавируса может достигать 5 тыс. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава Грузии, 22 октября рассказал глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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"В середине ноября мы должны выйти на пик, во время пика будет три-четыре или даже пять тысяч. Но мы не хотим, чтобы было три и четыре тысячи», — сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что эти расчеты делаются на основе математической модели, и подчеркнул, что не существует инструментов для точного прогноза.

Стоит отметить, что только с начала октября число выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом в Грузии выросло в 3,5 раза. По данным на 22 октября, этот показатель составил 1595.

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