Буэнос-Айрес, , 08:17 — REGNUM За истекшие 24 часа в Аргентине было выявлено свыше 16 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние сутки в стране выявили 16 325 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 053 650.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 438 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 27 957.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 851 854 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено свыше 18 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.