Оттава, , 08:14 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2788 и превысило 209 тыс. Об этом 28 июля сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 209 148.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали четырех скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 9862.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (97 321 заразившийся), Онтарио (67 527) и Альберта (23 829).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 2,6 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.