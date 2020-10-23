Хабаровск, , 08:07 — REGNUM Из Фонда содействия реформированию ЖКХ Хабаровский край на переселение граждан из аварийного жилья дополнительно получит 446 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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До 2025 на расселение аварийного жилого фонда в крае предполагалось потратить 1,3 млрд собственных средств. Дополнительная субсидия сократит эту цифру до 900 млн рублей, сэкономленные деньги направят на реализацию уже следующей программы переселения.

«С сентября мы начали разрабатывать программу для домов, признанных аварийными уже после 1 января 2017 года. По ней предстоит расселить примерно 142 тысячи кв. метров старого жилья, что в два раза превышает предыдущий показатель. По действующей программе идёт расселение 63 тысяч кв. метров площади», — пояснили в правительстве.

Вместо 2025 года, как это планировалось изначально, власти Хабаровского края взяли на себя обязательства закончить все работы раньше — за три года.

С этого года решено не только покупать квартиры переселенцам, но также строить отдельные дома. Министерству ЖКХ было поручено подготовить проектно-сметную документацию и разворачивать строительство своего жилья, что поможет оживить в том числе и саму строительную отрасль. Построить абсолютно новое жильё, в которое будут переезжать люди из аварийных домов, планируется в 13 муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь из 11 дальневосточных регионов вошли в число перевыполнивших федеральную программу по расселению аварийного жилья на 2020 год. В отстающих Якутия (48,91%), Забайкалье (53,38%) и Еврейская автономная область (20,43%).