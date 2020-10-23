Тюмень, , 07:50 — REGNUM Тюменская гордума по причине сложной эпидемиологической ситуации перешла на удалённую работу постоянных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба муниципального парламента.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Итоги заседаний на основании опросных листов будут подведены 23 октября.

«Депутаты, опробовав форму заочного голосования на комиссиях, выскажут свои пожелания и замечания, которые будут учтены в дальнейшей работе думы. Несмотря на пандемию, Тюменская городская дума продолжает работать в активном режиме, приемы граждан проводятся дистанционно, ни одно обращение тюменцев, а их в этом году уже поступило более 1700, не останется без внимания», — сообщил председатель думы Евгений Заболотный.