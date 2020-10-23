Владивосток, , 07:52 — REGNUM Миграция населения из регионов Дальнего Востока значительно снизилась в первом полугодии 2020 по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного центра государственного планирования.

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За шесть месяцев Дальний Восток лишился 1657 местных жителей, выехало почти в 2,5 раза меньше), чем за январь — июнь прошлого года (4355 человек).

Эксперты считают, что на сокращение оттока не повлияла пандемия коронавируса и введённые ограничения.

«Миграционная динамика в первые два месяца 2020 года показывала положительные значения, и лишь незначительный отток в марте. Это позволяет предположить, что сокращение миграционного оттока не связано с ограничениями на передвижение граждан внутри страны», — пояснили эксперты «Востокгосплана».

Как сообщало ИА REGNUM, миграционные потоки резко сократились практически во всём мире на фоне пандемии COVID-19. Об этом говорится в опубликованном 19 октября докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).