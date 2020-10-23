Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Компания Walmart, владеющая крупнейшей сетью универмагов, подала в суд на власти США, обвиняя последние в попытке снять с себя часть ответственности за опиоидный кризис в стране, переложив её на бизнес. Об этом 22 октября сообщает газета The Wall Street Journal.

В судебном иске, поданном компанией в суд в Техасе, в качестве ответчиков указаны Минюст США и Управление по борьбе с распространением наркотиков. Юристы Walmart утверждают, что именно просчёты данных ведомств привели к тому, что в США значительно возросло число лиц, которые из-за регулярного приёма различных медпрепаратов впали от них в зависимость. Однако власти США именно с Walmart намерены взыскать крупные штрафы за покупку этих препаратов в её торговых точках.

По мнению газеты, подачей иска Walmart решила сыграть на упреждение, ожидая от федеральных властей соответствующих обвинений.

Напомним, что в отношении американской фармакологическая компания Purdue Pharma ранее было подано около двух тысяч исков от пострадавших американцев — жертв опиоидного кризиса. Претензии к Purdue Pharma касаются выпускаемого ею анальгетика OxyContin. По оценкам истцов препарат вызывает привыкание, но покупатели об этом не знали. Всего жертвами опиоидного кризиса в США за последние 20 лет стали не менее 400 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, американская фармацевтическая компания Purdue Pharma за причастность к опиоидному кризису в США может попасть под штрафные санкции Генеральной прокуратуры США.

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