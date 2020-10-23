Сеул, , 07:23 — REGNUM Всестороннее и прозрачное расследование летальных случаев среди лиц, которым была поставлена вакцина от гриппа в Южной Корее, призвал провести премьер-министр республики Чон Се Гюн. Об этом он заявил в ходе выступления в столице страны Сеуле, передает телерадиокомпания KBS.

Глава правительства выразил соболезнования родственникам умерших. Он также отметил, что жители Южной Кореи крайне взволнованы этими случаями. Однако Чон Се Гюн призвал не прекращать разъяснительную работу с гражданами о необходимости вакцинации на фоне пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября число случаев смерти людей после вакцинации от гриппа выросло до 16.

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