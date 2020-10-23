Приштина, , 07:18 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 22 октября сообщили, что за сутки в результате исследования 1245 образцов в крае было выявлено 159 носителей коронавируса. Ещё 58 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 17 422 случая заражения коронавирусом. 14 894 пациентов уже здоровы. 657 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово не умер ни один пациент с COVID-19. Лечение проходит 1871 человек.

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Число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово превысило планку в сто заражений и постоянно прирастает. Тем не менее, смертность среди пациентов с COVID-19 в Косово держится почти на нулевом уровне, а темпы распространения инфекции в Косово в 2−4 раза ниже, чем в соседних Албании и Северной Македонии.

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