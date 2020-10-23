Челябинск, , 07:09 — REGNUM В Челябинской области водители «Яндекс.Такси» не будут перевозить пациентов на КТ-диагностику. Об этом заявили журналистам представители компании.

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В частности, СМИ сообщают, что речь идёт о перевозке именно медперсонала, а не самих пациентов. Возить медиков будут в отдельных автомобилях, оснащённых специальными защитными экранами. За рулём будут добровольцы, а салоны предстоит регулярно дезинфицировать.

Также водители смогут получить страховку на случай заражения коронавирусом из специального фонда.

Отметим, по данным издания «Пчела», первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт опровергла слухи о том, что «Яндекс.Такси» не будет перевозить ковид-пациентов. Как сообщало ИА REGNUM, власти региона надеются на то, что машины этой компании подключат к перевозкам граждан на КТ-диагностику. Это планируется организовать в Магнитогорске и Челябинске.

Ранее об этом: На Урале пациентов с коронавирусом будут возить на КТ в такси

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