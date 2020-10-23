Вашингтон, , 07:06 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети Instagram ощутили пользователи нескольких стран мира, сообщает специализированный сервис Downdetector.

Больше всего на сбой жалуются пользователи, проживающие в США, Австралии, Великобритании, Мексики и Японии.

Подавляющая их часть — 63% — ссылается на проблемы при показе ленты новостей. Примерно по 18% пользователей испытывает трудности со входом в аккаунт и не могут просматривать публикации на сайте.

Как сообщало ИА REGNUM, интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Twitter.

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