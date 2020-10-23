Биробиджан, , 06:53 — REGNUM На одну неделю — до 8 ноября продлили в Еврейской автономной области (ЕАО) школьные каникулы из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

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В ЕАО в соответствии с календарным учебным графиком школьные каникулы должны были пройти с 26 октября по 3 ноября.

«По рекомендации главного санитарного врача региона каникулы будут продлены до 8 ноября включительно. Дети будут отдыхать полных 14 дней», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным правительства, в регионе постепенно снижается число закрытых на карантин классов. Так, если в сентябре на карантине находилось 13 классов, то в настоящее время их всего семь. Во всех школах региона обучение в настоящее время проходит в очном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за минувшие сутки было выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом.

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