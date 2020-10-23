Челябинск, , 06:49 — REGNUM В санаториях Челябинской области ограничен отдых пенсионеров. Об этом на брифинге объявила первый замгубернатора Ирина Гехт.

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По её словам, отменены льготные заезды для лиц в возрасте 65 лет и старше. Это связано с тем, что они находятся в группе риска, в том числе по коронавирусу.

Впрочем, варианты отдыха есть. Путёвки можно купить за деньги. Но от организаций, которые предоставляют такой отдых, требуется соблюдение необходимых санитарных требований.