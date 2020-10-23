Коркино, Челябинская область, , 06:42 — REGNUM В Коркинском районе Челябинской области СКР ведёт проверку по факту непредоставления жилья девушке-сироте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Информация о произошедшем ранее была опубликована в СМИ. Якобы в течение десяти лет должностные лица не дают юной челябинке жильё. В июле суд по иску прокурора обязал их решить проблему. Но сданные в органы опеки документы были утеряны.

По факту всего этого идёт доследственная проверка. Её взял на контроль и.о. главы управления Степан Шульга.