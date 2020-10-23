Веллингтон, , 06:35 — REGNUM В Новой Зеландии за сутки выявили девять случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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По данным ведомства, восемь зараженных выявили среди проходивших карантин, еще один случай связан с родственниками одного из заболевших. Среди всех новых пациентов семеро являются членами экипажа рыбацкого судна, они проходили карантин в обсерваторе в Крайстчерче.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 66 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 1567 случаев инфицирования SARS-CoV-2.