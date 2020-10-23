Владивосток, , 06:47 — REGNUM В Приморье новый антирекорд — за сутки выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом (ранее максимум был 125), скончался один пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 23 октября в регионе выдано 13 941 положительный тест на коронавирус, выздоровели 11 620 человек (+48), умер 141 приморец.

«Люди с признаками катаральных явлений должны находиться в режиме самоизоляции, не должны ходить на работу, в школу. Все больницы сориентированы на то, что если у человека есть симптомы ОРВИ и гриппа, а также повышение температуры или пневмония, врачи ведут его с первого дня, как вероятного носителя коронавируса. Будем в первую очередь обращать внимание на клиническое состояние больного. Показана госпитализация — вывозим, вне зависимости от того, положительный анализ или нет», — сказала министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдением режима изоляции населения, и в случае, если человек знает о своей болезни и продолжает её распространять, к нему необходимо применять самые строгие меры.

Так, граждан за нарушение самоизоляции будут штрафовать до 40 тыс. рублей; должностные лица могут получить штраф до 150 тыс. рублей; предприниматели (не юридические лица) — штраф до 150 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток; юридические лица — штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Протоколы могут составить сотрудники полиции или Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, главный врач «Городской клинической больницы № 40» (больницы в московском посёлке Коммунарка) Денис Проценко 24 октября проведёт телемост для медиков Дальнего Востока.