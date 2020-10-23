Абакан, , 06:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 107 носителей коронавируса, за весь период — 5919. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 октября в республиканском правительстве.

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Выздоровели 4745 человек, в том числе 79 — за последние сутки. Получают лечение 1114 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 22 октября в Хакасии коронавирус был выявлен у 99 человек. За весь период в республике скончались 57 пациентов с COVID-19.

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