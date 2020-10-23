Горно-Алтайск, , 06:16 — REGNUM На Алтае за минувшие сутки было выявлено 192 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Коронавирус подтвердился у 84 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у восьми детей; у 37 жителей Майминского района, в том числе у 11 детей; у 16 жителей Улаганского района, в том числе у двух детей; у 14 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у двух детей; у 12 жителей Шебалинского района; у 11 жителей Онгудайского района; у семи жителей Чойского района, в том числе у одного ребёнка; у шести жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Усть-Канского района; у одного жителя Турочакского района; у одного жителя Чемальского района», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в Республике Алтай лабораторно подтверждено 6272 случая заболевания, за весь период выздоровели 4292 человека, 38 скончались.

Отметим, что днём ранее за сутки было выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусом.