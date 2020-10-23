Владивосток, , 06:35 — REGNUM В Приморье ограничат работу учреждений общественного питания до 23:00 часов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Предложение прозвучало от руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской.

Ограничения вводятся для пресечения нарушений санитарных правил в ночных клубах, где происходит игнорирование посетителями требований о соблюдении социальной дистанции.

«В числе зафиксированных новых случаев заболевания — люди возрастом от 30 до 40 лет», — сказала Детковская.

Губернатор Олег Кожемяко поддержал предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Приморском крае было зафиксировано два «рекорда» — количество выявленных носителей SARS-CoV-2 и летальных случаев.