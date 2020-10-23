Гонконг, Китай, , 06:20 — REGNUM На юге Китая из-за приближения тайфуна «Соудел» объявлено штормовое предупреждение. Об этом 23 октября сообщает метеорологическая обсерватория Гонконга.

По её данным, зародившийся в Тихом океане циклон, семнадцатый в этом сезоне, через сутки достигнет курортного острова Хайнань. В настоящее время эпицентр тайфуна находится южнее Гонконга на расстоянии 510 километров и перемещается в направлении Вьетнама.

Отмечается, что внутри тропического циклона, который сопровождается ливнями, порывы шквалистого ветра достигают 38 м/с. В связи с волнением судоходство в регионе приостановлено, тысячи малых судов и баркасов ушли в укрытия.

Как сообщало ИА REGNUM, В Тихом океане зародился и движется к Филиппинам тропический циклон, названый «Соудел» — семнадцатый в этом сезоне. Об этом 20 октября сообщает метеорологическая обсерватория Гонконга.

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