Вашингтон, , 06:03 — REGNUM В одной из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США Macy’s впервые за 160 лет не появятся Санта-Клаусы. Об этом 23 октября сообщил портал Comicbook.

Причина заключается в том, что людям, исполняющим роль сказочного персонажа, будет практически невозможно соблюдать социальное дистанцирование в ситуации, когда дети должны сидеть у них на коленях. В качестве замены этой традиции Macy's предоставит детям возможность пообщаться с виртуальным Санта-Клаусом.

Отмечается, что принимать участие в этой виртуальной встрече смогут одновременно три ребёнка. Мероприятия пройдут в магазинах Macy’s с 27 ноября по 24 декабря 2020 года.

Сеть была основана Роулэндом Хасси Мейси в 1858 году. Всего на территории США работает около 800 универсальных магазинов Macy’s.