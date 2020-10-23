Сингапур, , 05:58 — REGNUM Штраф в размере $122 млн должен будет выплатить филиал американского банка Goldman Sachs в Сингапуре из-за скандала вокруг малайзийского инвестиционного фонда 1MDB. Об этом сообщается на сайте сингапурской генеральной прокуратуры.

Кроме того, в отношении этого подразделения финансовой организации вынесено предупреждение по трем пунктам нарушения закона о борьбе с коррупцией. Власти также создали комиссию, целью которой станет контроль за исправлением ситуации с деятельностью филиала.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля банк Goldman Sachs подписал соглашение с правительством Малайзии о выплате $3,9 млрд по делу о многомиллиардных хищениях 1MDB.

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