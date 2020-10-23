Благовещенск, 23 октября 2020, 05:54 — REGNUM В Благовещенске главный врач Амурской станции переливания крови Алексей Витер заразился коронавирусом.
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В инфекционном госпитале уже третью неделю с двусторонней пневмонией из-за осложнений коронавируса Алексей Витер проходит лечение.
«Особенностью течения болезни является волнообразный характер заболевания. Мнимое хорошение состояния сменяется резким ухудшением, нарастанием симптомов, одышка, слабость, температура», — рассказал ИА «Город» главврач станции переливания крови.
Алексей Витер поблагодарил коллег за лечение, пожелал жителям Приамурья никогда не сталкиваться с новым вирусом и попросил соблюдать элементарные правила гигиены.
Как сообщало ИА REGNUM, главный врач «Городской клинической больницы № 40» (больницы в московском посёлке Коммунарка) Денис Проценко 24 октября проведёт телемост для медиков Дальнего Востока.