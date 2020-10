Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Креативный директор компании Typhoon Studios (которую Google ранее купил для разработки игр для Stadia) Алекс Хатчинсон стал причиной «бури» в Twitter. О ситуации 23 октября написал портал Kotaku.

Разработчик разместил на своей странице пост, в котором он заявил, что пользователи Twitch и YouTube должны «платить разработчикам и издателям» игр, которые они показывают в своих трансляциях.

«Они должны покупать лицензию, как любой реальный бизнес, и платить за контент, который они используют», — написал Хатчинсон.

https://twitter.com/BangBangClick/status/1319305552560836608

Реакция на его публикацию мгновенно вызвала «взрыв» в соцсети. В частности, известный журналист Джейсон Шрайер написал в комментариях, что в случае реализации такой модели у Хатчинсона будут проблемы, поскольку он живёт в мире, где руководители высшего звена зарабатывают по $30 млн в год, а рядовые разработчики не получают лицензионные платежи, и поэтому никогда не увидят никаких денег от видеостриминговых сервисов.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1319345186548441088

Дошло до того, что компания Google вынуждена была заявить, что позиция креативного директора монреальской студии Stadia Games and Entertainment не отражают позицию Stadia, YouTube или Google. Позже по поводу произошедшего высказался и руководитель игрового сообщества YouTube Gaming Райан Уайат.

«Мы считаем, что между издателями и творцами (сложились — ИА REGNUM) прекрасные симбиотические отношения, которые позволили создать процветающую экосистему», — написал Уайат, добавив, что эта система приносит выгоду всем участникам.

https://twitter.com/Fwiz/status/1319378835125628928

Typhoon Studios, в которой работает Хатчинсон, была создана ветеранами индустрии видеоигр, ранее работавшими над таким проектами как Batman: Arkham City и Far Cry 4. Геймеры также знаю её по работе над игрой Journey to the Savage Planet. Google приобрела эту компанию в декабре 2019 года, после чего Typhoon Studios стала частью подразделения игрового потокового сервиса Stadia, которое расположено в Монреале.

Читайте ранее в этом сюжете: Стример Dr Disrespect может появиться в Cyberpunk 2077?