Москва, , 05:24 — REGNUM В пятницу, 23 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха +12… +14 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 24 октября в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +7… +9 °С.

Ветер юго-западный, западный 6−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +10… +15 °С днём и +4… +9 °С ночью.

В субботу, 24 октября, днём в столице ожидается +10… +12 °С. По области +8… +13 °С, местами небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °С.