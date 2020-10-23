Владивосток, , 05:12 — REGNUM В рамках нацпроекта «Образование» в школах Приморья откроют инженерные классы. Ученики смогут углубленно изучать предметы информационно-технологического и физико-математического профиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Уже начался сбор заявок от школ, желающих открыть такие классы. Работу проводит Приморский краевой институт развития образования совместно с министерством образования региона.

«Уже в школе старшеклассники знакомятся со спецификой выбранной специальности. Они работают на самом современном оборудовании, получают знания и умения, которые пригодятся при поступлении в вуз. Так, юные инженеры будут изучать промышленную оптику, компьютерное черчение, геодезию и картографию, научатся программировать и создавать мобильных роботов. Эти навыки обязательно пригодятся им во взрослой жизни», — пояснила министр образования Приморья Наталья Бондаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, первый военно-инженерный кадетский класс имени Д. М. Карбышева для 30 кадетов — мальчиков и девочек открылся в подмосковном Нахабине на базе Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск.