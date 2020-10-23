Кемерово, , 04:23 — REGNUM В Кемеровской области в настоящее время для пациентов с коронавирусом и пневмониями развёрнуто 3536 коек. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

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«В начале прошлой недели в кузбасских медорганизациях было развернуто 3049 коек для больных новой коронавирусной инфекцией и пневмониями, на 22 октября — 3536, что в 1,5 раза больше чем нам было рекомендовано министерством здравоохранения Российской Федерации. Из них 1811 без кислорода, 1725 с кислородом, в том числе 483 ИВЛ. По состоянию на 22 октября, лечение в стационаре проходят 2915 человек», — уточнила Зеленина.

При этом, подчеркнула она, объём коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями — величина постоянно изменяющаяся.