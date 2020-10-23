Пекин, , 04:09 — REGNUM Студия miHoYo попросила геймеров пройти опрос, касающийся её игры Genshin Impact. Об этом 23 октября сообщил портал Game Rant.

Она разослала игрокам соответствующее письмо и предложила им ответить на ряд вопросов о том, как они относятся к новой игре. Те геймеры, которые пройдут опрос, получат 30 тыс. мора (внутриигровая валюта).

https://twitter.com/GameRant/status/1319383121582825472

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Genshin Impact появилась новая героиня по имени Кли с прозвищем «Рыцарь Искорка». Разработчики опубликовали на YouTube-канале проекта ролик, в котором рассказали о способностях персонажа.

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