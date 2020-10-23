Южно-Сахалинск, , 04:14 — REGNUM В Сахалинской области прирост носителей коронавируса за сутки составил 80 случаев (76 накануне), выздоровели 53 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 22 октября на Сахалине лабораторно подтверждено 7107 положительных тестов, излечились 4908 пациентов, один человек не справился с болезнью.

2198 заболевших COVID-19 проходят лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, казалось бы, чем выше заболеваемость COVID-19 — тем выше должна быть тревога из-за COVID-19. Почему эти два фактора оказались не связанными, объяснила клинический психолог Елена Ковальчук.