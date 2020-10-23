Новосибирск, , 04:00 — REGNUM В Новосибирской области прививку от гриппа поставили уже около 1,2 миллиона человек. Это составляет более 40% жителей региона. Об этом сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов.

«Надеюсь, мы привьём запланированное количество жителей региона. Всего в 2020 году в регионе планируется привить против гриппа не менее 60% населения — более 1,7 млн человек, в том числе — почти 1,3 млн взрослых и 405 тысяч детей», — отметил Хальзов.

Министр уточнил, что случаев заболевания гриппом на территории Новосибирской области ещё не регистрировали.