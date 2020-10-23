Сеул, , 03:53 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 155 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 138 связаны с распространением инфекции внутри страны, другие случаи заболевания выявлены среди прибывших из-за рубежа. Центр отмечает, что такое число зараженных за одни сутки выявлено впервые с 11 сентября. При этом некоторые очаги распространения инфекции до сих пор не выявлены.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее достигло 25 698. Также за 22 октября в стране скончались еще два пациента с COVID-19. Всего в Республике Корея от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 455 человек.