Богота, , 03:37 — REGNUM В Колумбии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 990 тысяч, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

По данным ведомства, за 22 октября на территории страны выявили 8570 инфицированных. Теперь общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Колумбии составляет 990 270. Уже смогли выздороветь 893 712 пациентов, еще 29 636 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Колумбии подтвердили более 7,5 тыс. случаев инфицирования SARS-CoV-2. Отмечалось, что в стране наблюдается прирост числа заболевших ежесуточно.