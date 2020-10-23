Амстердам, , 03:29 — REGNUM Доступ к учетной записи президента США Дональда Трампа в Twitter якобы получил голландский хакер Виктор Геверс, сообщает издание Volkskrant со ссылкой на представленную им информацию.

Геверс предоставил газете изображения экрана своего компьютера, на которых видно, что он мог оставлять записи в аккаунте Трампа от лица американского лидера, а также менять настройки учетной записи.

Хакер отметил, что проверил различные варианты паролей и ждал, что его заблокируют после пятой попытки войти в аккаунт главы Белого дома, но этого не произошло. Геверс также рассказал, что в Twitter Трампа не было двухфакторной аутентификации, которую после взлома все-таки включили.

Он добавил, что предупредил президента и службы безопасности США об уязвимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля пресс-секретарь Дональда Трампа Кейли Макинэни заявила, что президент продолжит оставлять сообщения в Twitter, несмотря на волну взломом аккаунтов организаций и знаменитостей в этой социальной сети.

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