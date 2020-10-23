Тегеран, , 09:16 — REGNUM 22 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 304 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учетом 304 новых жертв их общее число по стране возросло до 31 650 человек. По словам Садат Лари, за последние 24 часа было обнаружено около 5471 нового случая заражения смертельным вирусом, при этом 2242 человека госпитализированы.

Она также сообщила, что в общей сложности 550 757 иранцев подверглись заражению, из них около 442 674 выздоровели и выписались из больниц. «Еще около 4895 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — заявил пресс-секретарь.

Садат Лари подчеркнула, что до сих пор в Иране было проведено 4 628 866 обследований на наличие вируса.