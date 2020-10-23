Бразилиа, , 02:52 — REGNUM Тушение пожаров, полыхающих в лесах Бразилии, прекращено из-за отсутствия финансирования, передает телеканал Globo со ссылкой на заявление Бразильского института по защите окружающей среды.

Отмечается, что дефицит средств наблюдается с сентября. При этом в учреждении сообщили, что институт уже привлекал специальные кредиты, а также деньги из резервных фондов, но это не изменило ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Бразилии собирались приостановить борьбу с незаконной вырубкой и пожарами в лесах Амазонии из-за отмены финансирования этой деятельности. Однако после бюджет был разблокирован и работы продолжились.

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