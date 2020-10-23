Красноярск, , 03:01 — REGNUM В пятницу, 23 октября, в Красноярске будет облачно, преимущественно без осадков, температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:45 на Театральной площади было +5 °C.

Ночью с 23 на 24 октября ожидается +1 °C. Без осадков.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 736 мм рт. ст.

В субботу, 24 октября, в Красноярске до +4 °C днём и до —2 °C ночью. Небольшой кратковременный дождь.

В воскресенье, 25 октября, в Красноярске ожидается около 0 °C днём. Ночью — до —3 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 23 октября на дорогах в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается гололедица.