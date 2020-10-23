Вашингтон, , 02:40 — REGNUM В сеть «утекла» фотография видеокарты AMD Radeon RX 6000 Big Navi. Об этом 22 октября сообщил портал Wccftech.

На снимке запечатлена печатная плата с графическим процессором Big Navi и схемой питания архитектуры RDNA 2. Это фото подтвердило информацию по поводу характеристик устройства, которая была опубликована раньше.

В частности, стало ясно, что видеокарта получит два 8-контактных разъема, 16 фаз питания, порт USB Type-C для VirtualLink и 256-битный интерфейс шины. Кроме того, на фотографии можно видеть переключатель BIOS, расположенный на верхней части печатной платы.

Стоит также отметить, что инсайдеры сообщили: AMD Radeon RX 6000 Big Navi набрала в тесте 3DMark Firestrike Ultra 11 500 баллов. Видеокарта Nvidia RTX 3080 набирает в этом тесте 10 600 баллов.

https://twitter.com/CapFrameX/status/1319372044035907584

Ранее ИА REGNUM сообщило, что инсайдеры опубликовали результаты 3DMark-тестов видеокарты Nvidia RTX 3070, которая пока не поступила в продажу. В тесте Fire Strike Ultra новая видеокарта набрала 8749 баллов, а в Fire Strike Extreme — 17 115.

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