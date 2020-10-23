Вашингтон, 23 октября 2020, 02:23 — REGNUM Xbox выложила в сеть фотографию коробки, в которой будет продаваться Xbox Series S. Публикация была размещена 22 октября на Twitter-странице компании.
Журнал Game Rant отметил, что на этом снимке фотография упакованной консоли запечатлена «в дикой природе»,
https://twitter.com/_XboxNews/status/1319312328370884608
Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава отдела планирования XboxЛарри Хриб показал, куда разработчики Xbox Series S и Series X установили инфракрасный приёмник для пультов пультов дистанционного управления One Media. Он находится в кнопке, которая отвечает за подключение контроллеров и других устройств.
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