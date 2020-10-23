Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Xbox выложила в сеть фотографию коробки, в которой будет продаваться Xbox Series S. Публикация была размещена 22 октября на Twitter-странице компании.

Журнал Game Rant отметил, что на этом снимке фотография упакованной консоли запечатлена «в дикой природе», т. е. пользователям показали реальную коробку с товаром, которая находится на складе какого-то магазина. Автор статьи обратил внимание, что несмотря на небольшой размер Xbox Series S её упаковка является достаточно большой.

https://twitter.com/_XboxNews/status/1319312328370884608

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава отдела планирования XboxЛарри Хриб показал, куда разработчики Xbox Series S и Series X установили инфракрасный приёмник для пультов пультов дистанционного управления One Media. Он находится в кнопке, которая отвечает за подключение контроллеров и других устройств.

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