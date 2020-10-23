Тегусигальпа, , 01:50 — REGNUM В Гондурасе количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 90 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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По данным ведомства, к настоящему времени на гондурасской территории подтверждено 91 078 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 2 596.

Кроме того, уже выздоровел 36 341 пациент. В настоящее время в больницах Гондураса находятся 717 пациентов. Из них 556 в стабильном состоянии, 135 — в тяжелом, еще 26 находятся в реанимации.