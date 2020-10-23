Варшава, , 01:49 — REGNUM Законопроект, предусматривающий отмену уголовной ответственности для медиков, допускающих ошибку при лечении пациентов с заболеванием COVID-19, принял Сейм Польши, сообщается на сайте нижней палаты польского парламента.

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За эту инициативу проголосовали 423 депутата, против — 11. Еще девять законодателей воздержались от голосования.

Кроме того, согласно документу, медики, работающие с такими пациентами, начнут получать надбавку к зарплате, а нормы трудоустройства персонала в медучреждения Польши будут быть упрощены.

Далее закон будет рассматривать польский Сенат, а после он отправится на подпись к президенту страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября польский министр здравоохранения Адам Недзельский заявил, что, вероятнее всего, 24 октября в Польше число суточных заражений превысит отметку в 15 тысяч человек.

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