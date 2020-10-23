Москва, , 08:26 — REGNUM Заявление заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, согласно которому она считает, что России не следует возвращаться к бюджетной медицине, вызвало обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 22 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Голикова, видимо, не была в больнице в каком-нибудь городке небольшом под Самарой или в Сибири. Там работать некому. Вся страховая медицина скучилась в Москве и крупных городах», — считает пользователь под псевдонимом «Ос».

Множество комментаторов однозначно выступило за сохранение в России бюджетной медицины. При этом люди не отказывают в праве создавать частные клиники, в которые могут обратиться те, кто может себе позволить пользоваться их услугами.

«Я не согласен с мнением госпожи Голиковой! Я думаю, здравоохранение страны и здоровье граждан должны стоять на первом месте! Мне кажется, здоровье нации превыше всего. Поэтому нужна бюджетная медицина! Как нужен бюджет на оборону страны, охрану правопорядка и на образования! Всё остальное можно переводить в «коммерческую плоскость», — пишет Игорь.

Многие также указали на то, что альтернатива в виде страховой медицины, которая Голикова противопоставила бюджетной, наполнена большим количеством недостатков. Основной негативной характеристикой такого вида медицины является ориентация на деньги, что ухудшает отношение врачей к пациентам.

«Вообще-то как раз страховая медицина просто сверх краёв переполнена перекосами! Итог выходит такой: кучу денег съедают дармоеды из фонда ОМС, а реальная медицина занимает в мировом рейтинге низкое место. А всё почему? Потому что вместо заботы о людях смотрят на деньги! Я против такой системы!», — пишет пользователь «Вириат».

Напомним, 22 октября заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сделала заявление, в котором выступила против бюджетной формы российской медицины. По её мнению, необходимо сконцентрироваться на страховой модели медицины и устранять её недостатки.