Париж, , 01:16 — REGNUM Операция полиции по проверке здания вокзала Пар-Дьё во французском городе Лион, начатая после сообщений о его минировании, завешена. Об этом сообщает пресс-служба префектуры региона Овернь — Рона-Альпы.

Прерванное движение поездов восстанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вокзал Пар-Дьё был эвакуирован из-за «подозрительного поведения индивида», который мог заложить взрывное устройство.

Читайте также: Во французском Лионе эвакуировали вокзал