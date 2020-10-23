, 08:44 — REGNUM Заявление Минздрава Алтайского края, согласно которому в Барнауле в подвале больницы № 12, переоборудованной под госпиталь для больных коронавирусом, скопились тела умерших пациентов, вызвало шквал комментариев со стороны интернет-сообщества. Граждане оставили своё мнение 22 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«К сожалению, на этот раз это не фейк. СМИ написали о реальном случае. И Минздрав Алтайского края подтвердил, что это правда. Такая ситуация возникла из-за большой нагрузки на патологоанатомов, которые не успевают вскрывать постоянно поступающие трупы. Эта больница была переоборудована для больных с коронавирусом. Это тоже стало причиной. Так как родственники не могут вовремя забрать тела из-за того, что они сами находятся на карантине. Вот такой вот замкнутый круг. Наверняка ситуация в ближайшее время решится. Если не силами региона, так федеральные службы помогут», — думает Владислава Р.

Часть пользователей принялась делиться своими наблюдениями за подобной ситуацией в других регионах. К примеру, один из комментаторов рассказал о проблемах, связанных с платными услугами морга, в Волгодонске Ростовской области.

«Больше всего понравилась фраза, что родственники не всегда могут вовремя забрать тела. А может у людей денег нет, чтобы забрать тела. В Ростовской области г. Волгодонск в морге висит прейскурант цен, и пока не заплатишь, тело не выдают», — поделился информацией пользователь под псевдонимом «Хоттабыч».

Нашлись и те, кто связал проблемы со скоплением тел умерших в Барнауле с общим состоянием российского здравоохранения. По видению граждан, молодой персонал появляется не так быстро, как того требует ситуация, но, в то же время, опытных патологоанатомов отправляют по домам в связи с предписанием по самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Сочувствую вам. У людей действительно руки опускаются, они никому не нужны. А медицину оптимизировали до того, что работать некому. Молодые не идут работать в медицину, а старых опытных отправили по домам сидеть. В поликлиниках в огромных очередях сидят и возможные ковидные, и с другими болезнями, которые тоже иногда невозможно вылечить без врачебной помощи», — написала Ludmila.

Напомним, Минздрав Алтайского края заявил, что в Барнауле в подвале больницы № 12, переоборудованной под госпиталь для больных коронавирусом, скопились тела умерших пациентов из-за нехватки патологоанатомов.