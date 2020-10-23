Сараево, , 00:39 — REGNUM Организация по охране окружающей среды подала 22 октября жалобу на Боснию и Герцеговину в секретариат Бернской конвенции по охране европейской дикой природы и естественной среды обитания в связи с недостаточной защищённостью верхнего течения реки Неретва от работы восьми гидроэлектростанций, которые планируют построить в скором времени. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Планируемыми проектами в этой области являются гидроэлектростанции общей мощностью 35 МВт и система из семи малых гидроэлектростанций, в состав которой входит гидроэлектростанция «Горная Неретва».

По мнению неправительственных организаций, гидроэлектростанция превратит большую часть верхней части реки, участок в 30 км, в «груду дамб, труб и водохранилищ».

Данная организация уже подавала подобную жалобу в начале 2020 года в секретариат Энергетического сообщества, указав на серьезные недостатки в процедурах выдачи разрешений на эти проекты.