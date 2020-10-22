Екатеринбург, , 23:58 — REGNUM В общежитии Уральского государственного горного университета (Екатеринбург) возник пожар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

Огонь возник в здании на улице 8 Марта, 84. Из общежития пришлось вывести 300 человек, четверых из них выводили спасатели.

Пожар начался в комнате, где проживали иностранные студенты. Огонь затронул площадь в 15 кв. м. Очаг распространения огня был на первом этаже — там загорелся навесной потолок.

Сообщение о пожаре поступило в 16:40 (время местное). В 17:29 пламя было ликвидировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ачитском ГО (Свердловская область) произошёл пожар на автозаправочной станции.

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