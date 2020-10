Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Студия Gearbox Software представила новые деревья навыков для таких персонажей игры Borderlands 3, как Моуз и Зейн. Об этом 22 октября сообщил портал GamesRadar.

В частности, Моуз получит такие способности, как Biofuel (при поджге врага на короткое время восстанавливается здоровье), Limit Break (каждый элементальный эффект, который Мозе применяет к врагу, сокращает время восстановления ее навыка) и Running On Fumes (пока враг горит, Iron Cub не потребляет топливо).

Что касается Зейна, то он получит навык No Way Out (MNTIS стреляет крюком, который притягивает врагов), Fugitive (Зейн может стрелять во время бега), Commitment (увеличивает урон от оружия и навыков Зейна каждый раз, когда он убивает) и Eraser (критические удары пронзают цели и наносят увеличенный урон за каждого пораженного врага).

Ранее Gearbox Software выложила в сеть информацию о втором сезонном пропуске Borderlands 3. Разработчики сообщили, что два новых дополнения (The Director’s Cut и Designer’s Cut) добавят в игру много нового контента.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Borderlands 3 рассказали о втором сезонном пропуске